T e l A v i v , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a c o l p i t o " i n f r a s t r u t t u r e t e r r o r i s t i c h e " n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e e n e l l a v a l l e d e l l a B e q a a . L o h a r e s o n o t o l ' I d f p r e c i s a n d o d i a v e r c o l p i t o u n c a r i c o d i " a r m i d i r e t t e c o n t r o l o S t a t o d i I s r a e l e " i n u n s i t o d i H e z b o l l a h n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e , d o v e " n e g l i u l t i m i m e s i s o n o s t a t e i d e n t i f i c a t e a t t i v i t à t e r r o r i s t i c h e " d e l g r u p p o . N e l l a z o n a d e l l a v a l l e d e l l a B e q a a , l e I d f h a n n o d i c h i a r a t o d i a v e r p r e s o d i m i r a " u n ' i n f r a s t r u t t u r a a l l ' i n t e r n o d i u n s i t o d i p r o d u z i o n e e s t o c c a g g i o d i a r m i s t r a t e g i c h e " .