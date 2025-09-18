T e l A v i v , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a g g r e s s o r e g i o r d a n o c h e h a c o m p i u t o l ' a t t a c c o m o r t a l e a l v a l i c o d i A l l e n b y , t r a l a G i o r d a n i a e l a C i s g i o r d a n i a , h a a c c o l t e l l a t o l e d u e v i t t i m e . L o r i v e l a u n ' i n d a g i n e p r e l i m i n a r e c o n d o t t a d a l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , s e c o n d o l a q u a l e l ' a t t e n t a t o r e , a l l a g u i d a d i u n c a m i o n c h e t r a s p o r t a v a a i u t i u m a n i t a r i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , a v e v a i n i z i a l m e n t e a p e r t o i l f u o c o c o n u n a p i s t o l a c o n t r o l e p e r s o n e a l v a l i c o p r i m a c h e i l c a m i o n f o s s e i s p e z i o n a t o d a l l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e . L a p i s t o l a s i s a r e b b e p e r ò i n c e p p a t a e l ' a g g r e s s o r e s a r e b b e q u i n d i s c e s o d a l c a m i o n , c o l p e n d o l e d u e v i t t i m e c o n u n c o l t e l l o . L e g u a r d i e d i s i c u r e z z a a l v a l i c o h a n n o s u c c e s s i v a m e n t e a p e r t o i l f u o c o s u l l ' a g g r e s s o r e , u c c i d e n d o l o .