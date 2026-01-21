T e l A v i v , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' a t t a c c o a e r e o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a c e n t r a l e a v v e n u t o q u e s t a m a t t i n a h a c o l p i t o d i v e r s i s o s p e t t a t i c h e p i l o t a v a n o u n d r o n e " a f f i l i a t o a l g r u p p o t e r r o r i s t i c o H a m a s " . L o h a n n o r i f e r i t o l e I d f , s p i e g a n d o c h e i l d r o n e r a p p r e s e n t a v a u n a m i n a c c i a p e r i s o l d a t i i s r a e l i a n i d i s t a n z a n e l l a z o n a e , d i c o n s e g u e n z a , è s t a t o c o n d o t t o u n a t t a c c o a e r e o c o n t r o i s o s p e t t i . S e c o n d o i m e d i a p a l e s t i n e s i , l ' a t t a c c o h a u c c i s o t r e f o t o r e p o r t e r c h e l a v o r a v a n o p e r u n ' a g e n z i a u m a n i t a r i a g o v e r n a t i v a e g i z i a n a .