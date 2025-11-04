T e l A v i v , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D u e a g e n t i d i H a m a s s o n o s t a t i a r r e s t a t i d a l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o d u r a n t e u n r a i d n e l l a z o n a d i N a b l u s , n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e . L o r i f e r i s c e l ' I d f , a g g i u n g e n d o c h e i d u e s o n o s t a t i a r r e s t a t i d a l l e t r u p p e d e l l ' u n i t à c o m m a n d o D u v d e v a n i n d u e d i s t i n t e o p e r a z i o n i s o t t o c o p e r t u r a n e l c a m p o d i B a l a t a e i n u n a l t r o v i l l a g g i o v i c i n o a N a b l u s , i n s e g u i t o a i n f o r m a z i o n i f o r n i t e d a l l o S h i n B e t .