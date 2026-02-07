R a m a l l a h , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A l m e n o 1 6 p a l e s t i n e s i , t r a c u i u n b a m b i n o , s o n o s t a t i a r r e s t a t i d a l l e f o r z e i s r a e l i a n e d u r a n t e u n r a i d i n d i v e r s i g o v e r n a t o r a t i d e l l a C i s g i o r d a n i a . L o r i f e r i s c e i n u n a n o t a l ' U f f i c i o s t a m p a d e i p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i ( A s r a ) , a g g i u n g e n d o c h e g l i a r r e s t i s o n o a v v e n u t i q u e s t a m a t t i n a , i n s i e m e a p e r q u i s i z i o n i n e l l e a b i t a z i o n i , a l l ' i s t i t u z i o n e d i p o s t i d i b l o c c o m i l i t a r i e a i n t e r r o g a t o r i s u l c a m p o . L a m a g g i o r d e g l i a r r e s t i ( 1 0 ) è a v v e n u t a n e l g o v e r n a t o r a t o d i Q a l q i l y a , m e n t r e a H e b r o n , N a b l u s e S a l f i t s i s o n o r e g i s t r a t i d u e a r r e s t i i n c i a s c u n g o v e r n a t o r a t o . T r a g l i a r r e s t a t i c ' è u n b a m b i n o , M u h a m m a d A h m a d W a r a s n e h , n e l l a c i t t à d i a s h - S h u y u k h , n e l g o v e r n a t o r a t o d i H e b r o n , e M u r a d S h t e i w i , d i r e t t o r e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r l a c o l o n i z z a z i o n e e l a r e s i s t e n z a a l m u r o , c h e è s t a t o a r r e s t a t o n e l l a c i t t à d i K a f r Q a d d u m , n e l g o v e r n a t o r a t o d i Q a l q i l y a .