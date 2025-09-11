T e l A v i v , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D e c i n e d i m i g l i a i a d i p a l e s t i n e s i h a n n o e v a c u a t o G a z a C i t y n e i g i o r n i s c o r s i , p o r t a n d o i l n u m e r o t o t a l e d i c o l o r o c h e h a n n o l a s c i a t o l a z o n a n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e a c i r c a 2 0 0 . 0 0 0 . L o h a r e s o n o t o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o . S i s t i m a c h e c i r c a u n m i l i o n e d i p a l e s t i n e s i r i s i e d e s s e r o n e l l a c i t t à d i G a z a p r i m a c h e l e I d f i n i z i a s s e r o a p r e p a r a r e l a g r a n d e o f f e n s i v a c o n t r o H a m a s n e l l a c i t t à d i G a z a . M a r t e d ì , l e I d f h a n n o o r d i n a t o a t u t t a l a c i t t à d i G a z a d i e v a c u a r e i m m e d i a t a m e n t e p r i m a d e l l ' o f f e n s i v a p i a n i f i c a t a . A i c i v i l i è s t a t o o r d i n a t o d i d i r i g e r s i v e r s o u n a z o n a u m a n i t a r i a d e s i g n a t a d a I s r a e l e , n e l l a p a r t e m e r i d i o n a l e d e l l a S t r i s c i a .