S a n a ' a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s / A f p ) - G l i H o u t h i i n t e n s i f i c h e r a n n o g l i a t t a c c h i c o n t r o I s r a e l e , d o p o c h e i e r i u n a t t a c c o i s r a e l i a n o h a u c c i s o i l p r i m o m i n i s t r o d e l l o r o g o v e r n o a S a n a ' a . L o h a d i c h i a r a t o i l l e a d e r d e i r i b e l l i d e l l o Y e m e n A b d u l M a l i k a l - H u t h i i n u n d i s c o r s o t r a s m e s s o d a l l ' e m i t t e n t e t e l e v i s i v a A l - M a s i r a h , i n c u i h a p r o m e s s o d i c o n t i n u a r e a " p r e n d e r e d i m i r a I s r a e l e c o n m i s s i l i e d r o n i " e d i i n t e n s i f i c a r e q u e s t i a t t a c c h i , a g g i u n g e n d o c h e i r e c e n t i r a i d i s r a e l i a n i n e l l e z o n e d e l l o Y e m e n c o n t r o l l a t e d a i r i b e l l i n o n i n d e b o l i r a n n o i l g r u p p o n é s c o r a g g e r a n n o i s u o i c o m b a t t e n t i .