S a n a ' a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l g r u p p o a r m a t o H o u t h i d e l l o Y e m e n h a r i v e n d i c a t o l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a n c i o d i u n m i s s i l e b a l i s t i c o i p e r s o n i c o e d i d u e d r o n i c o n t r o o b i e t t i v i i n ​ ​ I s r a e l e . I n u n a d i c h i a r a z i o n e , a f f e r m a d i a v e r l a n c i a t o u n " m i s s i l e b a l i s t i c o i p e r s o n i c o P a l e s t i n e 2 c o n t e s t a t e m u l t i p l e " n e l l a z o n a d i T e l A v i v e d i a v e r i n v i a t o d u e d r o n i v e r s o E i l a t , n e l s u d d i I s r a e l e , d u r a n t e l a n o t t e . I l g r u p p o h a d i c h i a r a t o c h e g l i a t t a c c h i s o n o s t a t i e f f e t t u a t i " i n r i s p o s t a a i c r i m i n i d i g e n o c i d i o e a l l a p e r i c o l o s a e s c a l a t i o n p o r t a t a a v a n t i d a l n e m i c o i s r a e l i a n o c o n t r o i l n o s t r o p o p o l o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a " , a g g i u n g e n d o c h e c o n t i n u e r a n n o " a s v o l g e r e i l o r o d o v e r i r e l i g i o s i , m o r a l i e u m a n i t a r i f i n c h é l ' a g g r e s s i o n e c o n t r o G a z a n o n c e s s e r à " . S e c o n d o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , i l m i s s i l e è s t a t o i n t e r c e t t a t o c o n s u c c e s s o , s e n z a c a u s a r e f e r i t i o d a n n i . N o n c i s o n o s t a t e s e g n a l a z i o n i r e l a t i v e a i d u e d r o n i .