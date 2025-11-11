G a z a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a l e g g e p r o p o s t a " i n c a r n a i l b r u t t o v o l t o f a s c i s t a d e l l ' o c c u p a z i o n e s i o n i s t a c a n a g l i a e r a p p r e s e n t a u n a p a l e s e v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . Q u e s t o i l c o m m e n t o d i H a m a s d o p o l ' a p p r o v a z i o n e i e r i i n p r i m a l e t t u r a , d a p a r t e d e l p a r l a m e n t o i s r a e l i a n o , d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e p e r l a p e n a d i m o r t e p e r i " t e r r o r i s t i " : u n a m i s u r a c h e p o t r e b b e e s s e r e a p p l i c a t a a i p a l e s t i n e s i c o n d a n n a t i p e r a t t a c c h i m o r t a l i c o n t r o g l i i s r a e l i a n i . I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i p a l e s t i n e s e c o n s e d e a R a m a l l a h l ' h a d e f i n i t a u n a " n u o v a f o r m a d i c r e s c e n t e e s t r e m i s m o e c r i m i n a l i t à i s r a e l i a n a c o n t r o i l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . L ' e m e n d a m e n t o a l c o d i c e p e n a l e , r i c h i e s t o d a l m i n i s t r o d e l l a S i c u r e z z a n a z i o n a l e d i e s t r e m a d e s t r a I t a m a r B e n G v i r e a p p r o v a t o d a l C o m i t a t o p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , è s t a t o a p p r o v a t o c o n 3 9 v o t i f a v o r e v o l i e 1 6 c o n t r a r i . D e v e s u p e r a r e u n a s e c o n d a e u n a t e r z a l e t t u r a p r i m a d i d i v e n t a r e l e g g e .