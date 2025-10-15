G a z a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L e B r i g a t e a l - Q a s s a m , b r a c c i o a r m a t o d i H a m a s , h a n n o a n n u n c i a t o l ' i n t e n z i o n e d i c o n s e g n a r e a l l a C r o c e R o s s a a l t r i d u e c o r p i d i o s t a g g i i s r a e l i a n i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a a l l e 2 2 o r a l o c a l e ( l e 2 1 i n I t a l i a ) . " N e l q u a d r o d e l l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o i n v i g o r e d a l 1 0 o t t o b r e p e r l o s c a m b i o d i p r i g i o n i e r i , l e B r i g a t e a l - Q a s s a m h a n n o d e c i s o d i c o n s e g n a r e i c o r p i d i d u e p r i g i o n i e r i d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a a l l e 2 2 " , s i l e g g e i n u n c o m u n i c a t o d e l l ' a l a m i l i t a r e d e l m o v i m e n t o i s l a m i s t a p a l e s t i n e s e .