G i n e v r a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o l ' a t t a c c o i n Q a t a r , n o n s e m b r a c h e I s r a e l e s i a i n t e r e s s a t o a n e g o z i a t i s e r i p e r u n c e s s a t e i l f u o c o e i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i " . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e A n t o n i o G u t e r r e s , p a r l a n d o i n u n a c o n f e r e n z a i n v i s t a d e l l ' 8 0 ª s e s s i o n e d e l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e . " L a g u e r r a a G a z a è m o r a l m e n t e , p o l i t i c a m e n t e e l e g a l m e n t e i n t o l l e r a b i l e " , h a a g g i u n t o , a u s p i c a n d o c h e " l ' i n c o n t r o t r a Q a t a r e S t a t i U n i t i s p i n g a W a s h i n g t o n a f a r e p r e s s i o n e s u I s r a e l e a f f i n c h é a c c e t t i s e r i a m e n t e i n e g o z i a t i " . " S a r ò l i e t o d i r i c e v e r e i l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u , s e m e l o c h i e d e r à , c o s ì c o m e f a r ò c o n q u a l s i a s i a l t r o c a p o d i S t a t o m e m b r o , i n c l u s o i l P r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p - h a d e t t o a n c o r a G u t e r r e s - S e c o n d o l e r e g o l e , i n f o r m e r ò , s e n e c e s s a r i o , l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e " .