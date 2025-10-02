R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l m e n o u n t e r r e n o c o m u n e s u l l a q u e s t i o n e d e l p i a n o d i p a c e e q u i n d i d i c i a m o , a l d i l à d e l l ' e s p r e s s i o n e d e l v o t o , c ' è s t a t a u n a c o n v e r g e n z a s u l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a p r o p o s t a a m e r i c a n a c o m e e l e m e n t o c h e p o s s a i n n e s c a r e u n p r o c e s s o d i p a c e . R i t e n g o s i a s t a t o i m p o r t a n t e " . L o d i c e L o r e n z o G u e r i n i d e l P d a i c r o n i s t i a l l a C a m e r a . " R e s t a n o l e d i s t a n z e s u l l e m o d a l i t à d i r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e , m a q u e s t o l o s a p e v a m o e c r e d o c h e g i u s t a m e n t e o g n u n o h a r i m a r c a t o l a p r o p r i a p o s i z i o n e . C r e d o c h e a v e r o t t e n u t o , e i o h o l a v o r a t o p e r q u e l l o , c h e c i f o s s e u n ' a s t e n s i o n e d a p a r t e n o s t r a d e l l e o p p o s i z i o n i s u l p u n t o d e l p i a n o d i p a c e , c r e d o c h e s i a s t a t o u n p a s s o i n a v a n t i i m p o r t a n t e . I o q u i n d i q u e s t o l o v a l o r i z z o c o m e u n p a s s a g g i o p o s i t i v o a c u i i o , i n s i e m e a d a l t r i , h o c e r c a t o d i d a r e u n c o n t r i b u t o c h e c r e d o s i a s t a t o , n o n d i c o d e c i s i v o , m a s i c u r a m e n t e i m p o r t a n t e " .