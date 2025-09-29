A n k a r a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a T u r c h i a h a a i u t a t o a e v a c u a r e g l i a t t i v i s t i a b o r d o d i u n a d e l l e i m b a r c a z i o n i c h e f a n n o p a r t e d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a d i r e t t a a G a z a , d o p o c h e s i è g u a s t a t a e h a i n i z i a t o a i m b a r c a r e a c q u a . L o h a n n o r i f e r i t o g l i o r g a n i z z a t o r i e l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e t u r c a A n a d o l u . I n u n a d i c h i a r a z i o n e p u b b l i c a t a s u I n s t a g r a m , g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l a F l o t i l l a h a n n o a f f e r m a t o c h e l a m i s s i o n e è s t a t a t e m p o r a n e a m e n t e i n t e r r o t t a d o p o c h e u n a d e l l e n a v i , l a J o h n n y M , h a s u b i t o u n a p e r d i t a n e l l a s a l a m a c c h i n e . " T u t t i i p a r t e c i p a n t i s o n o s t a t i t r a s f e r i t i s a n i e s a l v i s u u n ' a l t r a i m b a r c a z i o n e . A l c u n i s a r a n n o r i a s s e g n a t i a d a l t r e n a v i , m e n t r e a l t r i s a r a n n o f a t t i s b a r c a r e " , s i l e g g e n e l c o m u n i c a t o . S e c o n d o A n a d o l u , l a n a v e s i t r o v a v a i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i t r a C r e t a , C i p r o e d E g i t t o q u a n d o s t a m a t t i n a h a l a n c i a t o u n a r i c h i e s t a d i s o c c o r s o . L e a u t o r i t à t u r c h e , t r a c u i l a M e z z a l u n a R o s s a t u r c a , h a n n o c o o r d i n a t o l e o p e r a z i o n i d i e v a c u a z i o n e . S e m i h F e n e r , c a p i t a n o d i u n a d e l l e n a v i i n v i a t e i n s o c c o r s o , h a d i c h i a r a t o a d A n a d o l u c h e l ' i n c i d e n t e è s t a t o c a u s a t o d a u n g u a s t o t e c n i c o e n o n d a u n t e n t a t i v o d i a f f o n d a m e n t o . " A b b i a m o t r a s f e r i t o 1 2 p e r s o n e s u a l t r e n a v i . Q u a t t r o p e r s o n e t o r n e r a n n o a c a s a " , h a d e t t o , a g g i u n g e n d o c h e g l i s f o l l a t i r a g g i u n g e r a n n o i r i s p e t t i v i P a e s i p a s s a n d o p e r l a T u r c h i a .