R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n p r e o c c u p a z i o n e a p p r e n d i a m o c h e i l G o v e r n o i t a l i a n o , p e r v o c e d e l m i n i s t r o P i a n t e d o s i , h a a u t o r i z z a t o l a p r e s e n z a o p e r a t i v a d e l M o s s a d a U d i n e i l 1 4 o t t o b r e , i n o c c a s i o n e d e l l a p a r t i t a I t a l i a - I s r a e l e e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e p a c i f i s t a c h e l ’ a c c o m p a g n e r à . U n a d e c i s i o n e c h e n o n s o l o è p o l i t i c a m e n t e i r r e s p o n s a b i l e , m a i s t i t u z i o n a l m e n t e i n c o n c e p i b i l e " . C o s ì M a r c o G r i m a l d i , v i c e c a p o g r u p p o d e i d e p u t a t i d i A l l e a n z a v e r d i s i n i s t r a . " C i c h i e d i a m o : c o n q u a l e m a n d a t o ? C o n q u a l i r e g o l e d ’ i n g a g g i o - p r o s e g u e - p e r u s a r e l e p a r o l e d i T a j a n i s u l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . E r a g i à a c c a d u t o n e l l e s e t t i m a n e s c o r s e a P a r m a , o r a a c c a d r à a n c h e a U d i n e . I l G o v e r n o M e l o n i s e m b r a a v e r a p p a l t a t o l a g e s t i o n e d e l l ’ o r d i n e p u b b l i c o a u n s e r v i z i o s e g r e t o e s t e r o , u n a p p a r a t o p e r a l t r o d i u n g o v e r n o s o t t o a c c u s a i n t e r n a z i o n a l e p e r c r i m i n i c o n t r o l ’ u m a n i t à " . " A u t o r i z z a r e i l M o s s a d a o p e r a r e s u l n o s t r o t e r r i t o r i o è u n a s c e l t a c h e c a l p e s t a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e l a d i g n i t à d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . T a n t o p i ù d o p o i r a p i m e n t i e l e v i o l e n z e c o m m e s s e d a l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o c o n t r o c i t t a d i n i i t a l i a n i e d e u r o p e i , p r e l e v a t i i l l e g a l m e n t e d a n a v i b a t t e n t i b a n d i e r a i t a l i a n a . M e n t r e i c i t t a d i n i c h i e d o n o g i u s t i z i a e c h i e d o n o d i e s c l u d e r e I s r a e l e d a t u t t e l e c o m p e t i z i o n i s p o r t i v e , i l G o v e r n o o f f r e o s p i t a l i t à . C h i e d i a m o v e n g a i m m e d i a t a m e n t e r e v o c a t a o g n i a u t o r i z z a z i o n e a l M o s s a d . L a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i n o n p u ò e s s e r e a f f i d a t a a c h i è a c c u s a t o d i g e n o c i d i o " , c o n c l u d e .