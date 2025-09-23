R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G r a z i e a c h i h a m a n i f e s t a t o p e r d i r e c h e c i s e n t i a m o t u t t i r e s p o n s a b i l i m a n o n c i s e n t i a m o c o m p l i c i . S o n o s c e s i i n t a n t i i n p i a z z a , p a c i f i c a m e n t e . M a n o i p a r l a t e s o l o d e i t u m u l t i . C i c h i e d e t e d i i n d i g n a r c i ? N o i s i a m o i n d i g n a t i d a d u e a n n i p e r q u e l l o c h e v e d i a m o a G a z a . S i a m o d a v a n t i a u n p i a n o d i o c c u p a z i o n e t o t a l e c h e h a u n s o l o n o m e : p u l i z i a e t n i c a . N o i s a p p i a m o d a c h e p a r t e s t a r e , s i a m o d a l l a p a r t e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . A b b i a m o v o t a t o t u t t i i n s i e m e l e s a n z i o n i a l l a R u s s i a e s e r v o n o s a n z i o n i a I s r a e l e " . L o d i c e M a r c o G r i m a l d i d i A v s i n t e r v e n e n d o i n a u l a a l l a C a m e r a . " E s o n o i m b a r a z z a n t i l e p a r o l e d i u n a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e f a c h e r r y p i c k i n g , s c e g l i e l a c i l i e g i a g i u s t a c o m e l e p a s t a r e l l e d e l l a d o m e n i c a . N o i s i a m o p a c i f i s t i v e r i , a d i f f e r e n z a v o s t r a . E ' i n d e g n o u n g o v e r n o c h e i n v e c e d i a s c o l t a r e l e p i a z z e , l ' u n i c a c o s a c h e r i e s c e a f a r e è a t t a c c a r e l e o p p o s i z i o n i . L o f a t e p e r c h é s i e t e i n d i f f i c o l t à p e r c h é s i e t e m i n o r a n z a " .