R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a F l o t i l l a r i s c h i a d i o s c u r a r e u n a t r a t t a t i v a ? M i p a r e e c c e s s i v o , a n z i : q u e s t o è i l t e m p o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à , q u e l l a v e r a . Q u e l m o v i m e n t o d a l b a s s o r i s p o n d e a q u e s t a n e c e s s i t à e a u n p r i n c i p i o d i u m a n i t à c h e p e r f o r t u n a s o p r a v v i v e a l l ’ i n e r z i a d i G o v e r n i e p o l i t i c i d e b o l i . I l m i n i s t r o S a l v i n i e l a p r e m i e r M e l o n i s e g u a n o l ’ e s e m p i o " . C o s ì C h i a r a G r i b a u d o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , a T a g a d à s u L a 7 . " N o n s i d e v e u s a r e l a p a r o l a p a c e a s p r o p o s i t o . C i s o n o m i n i s t r i c o m e C r o s e t t o - p r o s e g u e - c h e p a r l a n o c o n c o g n i z i o n e . M a G i o r g i a M e l o n i d e v e s m e t t e r e d i a t t a c c a r e l a F l o t i l l a e i n i z i a r e a c o n d a n n a r e i c r i m i n i v e r g o g n o s i d i N e t a n y a h u : r i c o n o s c a l o S t a t o d i P a l e s t i n a . P o i c ’ è S a l v i n i , c h e h a d e t t o p a r o l e i n d e c e n t i : p e n s i a i t r e n i e a c i ò c h e g l i c o m p e t e " . " C i a u g u r i a m o c h e l e i m b a r c a z i o n i n o n v e n g a n o f e r m a t e , o p e g g i o . S e r v o n o a t t e n z i o n e e m o b i l i t a z i o n e , s o n o d o v e r o s e S e c i ò a v v e r r à , s a r e m o i n p i a z z a c o n i s i n d a c a t i " , c o n c l u d e .