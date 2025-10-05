R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m o l a m i a p i e n a s o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a d e l l ’ A d n k r o n o s v i t t i m a d i m i n a c c e d a p a r t e d i u n g r u p p o d i p e r s o n e i n c a p p u c c i a t e d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e p a c i f i c a i n s o l i d a r i e t à a G a z a e a l l a F l o t i l l a . S i t r a t t a d i u n e p i s o d i o g r a v i s s i m o , c h e c o l p i s c e n o n s o l o u n a p r o f e s s i o n i s t a d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , m a l ’ i n t e r o p r i n c i p i o d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a , p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e d i o g n i d e m o c r a z i a ” . L o d i c h i a r a i l d e p u t a t o S t e f a n o G r a z i a n o , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . “ I n u n c o n t e s t o g i à c a r i c o d i t e n s i o n i , c h i s c e g l i e l a s t r a d a d e l l ’ i n t i m i d a z i o n e e d e l l a v i o l e n z a t r a d i s c e l o s p i r i t o s t e s s o d e l l a p r o t e s t a p a c i f i c a . A i g i o r n a l i s t i d e v e e s s e r e g a r a n t i t o i l d i r i t t o d i l a v o r a r e i n s i c u r e z z a e s e n z a p a u r a , q u a l u n q u e s i a i l t e m a c h e s t a n n o r a c c o n t a n d o . M i a u g u r o - c o n c l u d e - c h e l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i f a c c i a n o p i e n a l u c e s u l l ’ a c c a d u t o e c h e s i a d o t t i n o t u t t e l e m i s u r e n e c e s s a r i e p e r t u t e l a r e c h i o g n i g i o r n o a s s i c u r a a i c i t t a d i n i i l d i r i t t o a l l ’ i n f o r m a z i o n e ” .