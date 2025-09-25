Roma, 25 set. (Adnkronos) - "La Flotilla rappresenta unoperazione umanitaria di grande valore e va garantita la sua sicurezza senza se e senza ma. Il governo italiano deve garantire la sua difesa e ci vuole anche unoperazione a livello europeo. La guerra la sta facendo Netanyahu e va fermato. Crosetto e Meloni sembrano appartenere a due partiti diversi, hanno usato toni diversi, Crosetto più pacato, sicuramente è inaccettabile il tono della Meloni. Così Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione difesa di Montecitorio, a margine dellinformativa del ministro Crosetto nellaula della camera.