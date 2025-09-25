R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a F l o t i l l a r a p p r e s e n t a u n ’ o p e r a z i o n e u m a n i t a r i a d i g r a n d e v a l o r e e v a g a r a n t i t a l a s u a s i c u r e z z a s e n z a s e e s e n z a m a . I l g o v e r n o i t a l i a n o d e v e g a r a n t i r e l a s u a d i f e s a e c i v u o l e a n c h e u n ’ o p e r a z i o n e a l i v e l l o e u r o p e o . L a g u e r r a l a s t a f a c e n d o N e t a n y a h u e v a f e r m a t o . C r o s e t t o e M e l o n i s e m b r a n o a p p a r t e n e r e a d u e p a r t i t i d i v e r s i , h a n n o u s a t o t o n i d i v e r s i , C r o s e t t o p i ù p a c a t o , s i c u r a m e n t e è i n a c c e t t a b i l e i l t o n o d e l l a M e l o n i ” . C o s ì S t e f a n o G r a z i a n o , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e d i f e s a d i M o n t e c i t o r i o , a m a r g i n e d e l l ’ i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o C r o s e t t o n e l l ’ a u l a d e l l a c a m e r a .