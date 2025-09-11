R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r l a m e n t o e u r o p e o h a l a n c i a t o u n s e g n a l e p o l i t i c o f o r t e e c h i a r o , c h i e d e n d o a g l i S t a t i m e m b r i d i r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a e d i s o s t e n e r e c o n c o n v i n z i o n e l a l i n e a i n d i c a t a d a l l a p r e s i d e n t e U r s u l a V o n d e r L e y e n . È u n p a s s a g g i o c r u c i a l e p e r l a p a c e e l a s t a b i l i t à i n M e d i o O r i e n t e e p e r l a c r e d i b i l i t à s t e s s a d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a c o m e a t t o r e g l o b a l e . L a p r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i c h e n e p e n s a ? C o s a f a r à ? L ’ I t a l i a n o n p u ò r e s t a r e i n d i e t r o n é a s s u m e r e u n a t t e g g i a m e n t o a m b i g u o : è t e m p o c h e i l n o s t r o P a e s e f a c c i a l a s u a p a r t e , c o n c o r a g g i o e r e s p o n s a b i l i t à " . L o a f f e r m a S t e f a n o G r a z i a n o , c a p o g r u p p o d e l P d i n c o m m i s s i o n e D i f e s a d e l l a C a m e r a . " C h i e d i a m o a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i - a g g i u n g e - d i d i r e c h i a r a m e n t e d a c h e p a r t e s t a : s e c o n l ’ E u r o p a e c o n i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , o p p u r e i n u n a p o s i z i o n e i s o l a t a e d i r e t r o g u a r d i a . I n u n m o m e n t o c o s ì d e l i c a t o , s e r v e u n a s c e l t a n e t t a e c o e r e n t e c o n l a t r a d i z i o n e d i p l o m a t i c a i t a l i a n a e c o n i n o s t r i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i d i p a c e e c o o p e r a z i o n e t r a i p o p o l i ” .