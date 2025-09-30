T e l A v i v , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l g o v e r n o i s r a e l i a n o g u i d a t o d a l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a a p p r o v a t o a l l ' u n a n i m i t à l a n o m i n a d i D a v i d Z i n i a p r o s s i m o c a p o d e l l ' a g e n z i a d i s i c u r e z z a S h i n B e t . L ' A l t a C o r t e d i G i u s t i z i a i s r a e l i a n a r i c e v e r à p r o b a b i l m e n t e p e t i z i o n i p e r b l o c c a r e l a n o m i n a ; t u t t a v i a , u n a f o n t e d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a h a d i c h i a r a t o a d H a a r e t z c h e , p o i c h é i l C o m i t a t o p e r l e n o m i n e d e g l i a l t i f u n z i o n a r i c i v i l i h a a p p r o v a t o l a n o m i n a a l l ' u n a n i m i t à , l e p r o b a b i l i t à c h e t a l i p e t i z i o n i a b b i a n o s u c c e s s o s o n o b a s s e .