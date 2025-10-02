R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S e l ' o b i e t t i v o è p o r t a r e a i u t i a G a z a , b i s o g n a u s a r e i c a n a l i u f f i c i a l i e n o n c r e a r e d e i f e n o m e n i d i d i s i n f o r m a z i o n e e d i d i s t r a z i o n e m e d i a t i c a . I n q u e s t i g i o r n i s i p a r l a s o l o d i F l o t i l l a , u n ' i n i z i a t i v a s p o n t a n e a , c h e v a b e n e , p e r ò , u n a v o l t a p a r t i t i , p o t e v a n o t o g l i e r s i d ' i m p a c c i o e l a s c i a r e l a v o r a r e c h i d i d o v e r e . A n c h e l o s c i o p e r o g e n e r a l e r i e n t r a n e l c i r c o m e d i a t i c o . I s i n d a c a t i d o v r e b b e r o f a r e g l i s c i o p e r i p e r i l a v o r a t o r i e p r e o c c u p a r s i d e l l e l o r o c o n d i z i o n i . S e d o v e s s e e s s e r c i u n ' a d e s i o n e n o n c o s ì i m p o r t a n t e , i o c r e d o c h e c i s a r a n n o u n a s e r i e d i p e r s o n e c h e m e t t e r a n n o i n d i s c u s s i o n e i l r u o l o d i L a n d i n i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e s e g r e t a r i o d i E c r P a r t y , A n t o n i o G i o r d a n o , i n t e r v e n e n d o a T a g a d a ’ s u L a 7 .