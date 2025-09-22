B e r l i n o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a G e r m a n i a h a r i b a d i t o l a p r o p r i a p o s i z i o n e s e c o n d o c u i n o n r i c o n o s c e r à u n o S t a t o p a l e s t i n e s e f i n c h é i s r a e l i a n i e p a l e s t i n e s i n o n n e g o z i e r a n n o u n a s o l u z i o n e a d u e S t a t i . I n p a r t e n z a p e r l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e a N e w Y o r k , i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i t e d e s c o J o h a n n W a d e p h u l h a a f f e r m a t o : " U n a s o l u z i o n e n e g o z i a t a a d u e S t a t i è l a s t r a d a c h e p u ò c o n s e n t i r e a i s r a e l i a n i e p a l e s t i n e s i d i v i v e r e i n p a c e , s i c u r e z z a e d i g n i t à . P e r l a G e r m a n i a , i l r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e a v v i e n e a l l a f i n e d e l p r o c e s s o . M a q u e s t o p r o c e s s o d e v e i n i z i a r e o r a " .