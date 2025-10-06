R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " D o p o I l a r i a S a l i s e C a r o l a R a c k e t e , F r a n c e s c a A l b a n e s e p a r e s i a d i v e n t a t a l a n u o v a ' p a l a d i n a ' d e l l a s i n i s t r a i t a l i a n a . P u ò p e r f i n o p e r m e t t e r s i , s e n z a c h e n e s s u n o a s i n i s t r a s i i n d i g n i o c h e i g i o r n a l i s t i n e s t i g m a t i z z i n o i l c o m p o r t a m e n t o , d i a b b a n d o n a r e g l i s t u d i d i u n a t r a s m i s s i o n e t e l e v i s i v a s o l o p e r c h é q u a l c u n o h a r i c o r d a t o l e p a r o l e d e l l a s e n a t r i c e a v i t a L i l i a n a S e g r e c o n t r o l ’ u t i l i z z o d e l t e r m i n e ‘ g e n o c i d i o ’ , c o n r i f e r i m e n t o a q u a n t o s t a a c c a d e n d o a G a z a " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i . " D ’ a l t r o n d e l a r e l a t r i c e d e l l ’ O n u s u G a z a s i è g i à d i s t i n t a p e r a v e r a t t a c c a t o i l s i n d a c o d i R e g g i o E m i l i a c h e a v e v a a v u t o l a m a l a u g u r a t a i d e a d i a u s p i c a r e l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i d a v a n t i a l e i . S e p e r f i n o p e r s o n a l i t à d e l P d d e l l ’ a l a p i ù ‘ r i f o r m i s t a ’ s i l i m i t a n o a d i f e n d e r e L i l i a n a S e g r e , s e n z a n e a n c h e c i t a r e l a d o t t o r e s s a A l b a n e s e e c o n t e s t u a l i z z a r e l a l o r o d i f e s a , p o s s i a m o c h i e d e r e r i s p e t t o s a m e n t e a l P a r t i t o d e m o c r a t i c o p e r c h é h a t a n t a p a u r a d i F r a n c e s c a A l b a n e s e ? E d o m a n i , 7 o t t o b r e , a n n i v e r s a r i o d e l p o g r o m d i H a m a s , F r a n c e s c a A l b a n e s e s a r à a G e n o v a i n s i e m e a l l a s i n d a c a S i l v i a S a l i s : p o s s i a m o a u s p i c a r e c h e a l m e n o l a s i n d a c a d i G e n o v a p r e n d a l a p a r o l a p e r a u s p i c a r e l a l i b e r a z i o n e d i t u t t i g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i ? " , c o n c l u d e .