R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L e m a n i f e s t a z i o n i d i q u e s t e o r e , q u a n d o p a c i f i c h e e o r d i n a t e , m e r i t a n o i l r i s p e t t o a n c h e d i c h i n o n l e c o n d i v i d e . M a i b l o c c h i i n a u t o s t r a d a , s u l l e t a n g e n z i a l i , s u i b i n a r i d e i t r e n i , i n p o r t i e a e r o p o r t i , n o . G i à è i n c o r s o u n o s c i o p e r o g e n e r a l e , c o n p e s a n t i r i p e r c u s s i o n i p e r i c i t t a d i n i , c h e b i s o g n o c ’ è a n c h e d i s f i d a r e l a p r o p r i a e a l t r u i s i c u r e z z a , b l o c c a r e l a l i b e r a c i r c o l a z i o n e , c o s t r i n g e r e l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e a u n l a v o r o i m m a n e ? " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i d i N o i M o d e r a t i . " L a n d i n i e i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c o n d i v i d o n o q u e s t e f o r m e d i c o n t e s t a z i o n i ? I n n e s s u n a l t r o P a e s e s i è v e r i f i c a t a u n a s i t u a z i o n e d e l g e n e r e , n o n o s t a n t e t u t t e l e n a z i o n a l i t à r a p p r e s e n t a t e n e g l i e q u i p a g g i d e l l a F l o t i l l a . P r e n d e r s e l a c o n i l g o v e r n o i t a l i a n o , f a c e n d o p a g a r e a i c i t t a d i n i e a i l a v o r a t o r i i l p r e z z o d i u n a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e p o l i t i c a n o n h a s e n s o e n o n p u ò g i u s t i f i c a r e q u e s t i e c c e s s i " , c o n c l u d e .