R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 i t e r r o r i s t i d i H a m a s h a n n o s f e r r a t o i l p i ù g r a n d e p o g r o m c o n t r o g l i e b r e i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a G u e r r a M o n d i a l e . D i m e n t i c a r e è i m p o s s i b i l e e a l c u n i o s t a g g i s o n o a n c o r a o g g i n e l l e m a n i d i H a m a s . S o n o f a t t i e r e s p o n s a b i l i t à i n c a n c e l l a b i l i c h e c i c o n s e n t o n o d i c o m p r e n d e r e i l d r a m m a d i u n p o p o l o e d i u n o S t a t o , I s r a e l e , c h e r i v e n d i c a i l d i r i t t o d i d i f e n d e r s i e d e s i s t e r e . R e s t a r e i n s i l e n z i o o a l i m e n t a r e p u r t r o p p o u n a c e r t a n a r r a z i o n e c h e r i b a l t a l e r e s p o n s a b i l i t à , c h e c o n f o n d e l a v i t t i m a c o n i l c a r n e f i c e , c h e g e n e r a n u o v o a n t i s e m i t i s m o è i n a c c e t t a b i l e . P e r I s r a e l e . E a n c h e p e r l a c a u s a p a l e s t i n e s e " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i . " L ’ I t a l i a i n q u e s t i d u e a n n i n o n h a m a i a b b a n d o n a t o i l p o p o l o p a l e s t i n e s e c o n a i u t i c o n c r e t i e s i è b a t t u t a p e r u n a s o l u z i o n e d i p l o m a t i c a , c r i t i c a n d o g l i e r r o r i e g l i e c c e s s i d e l g o v e r n o N e t a n y a h u , s e n z a m a i l e g i t t i m a r e o t o l l e r a r e l ' a n t i s e m i t i s m o r i s o r g e n t e . I n q u e s t e o r e , s e g u i a m o c o n a p p r e n s i o n e i n e g o z i a t i i n c o r s o i n E g i t t o e i l P i a n o T r u m p , p r o n t a m e n t e a c c o l t o d a I s r a e l e , r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à d a c o g l i e r e . U n a p r o s p e t t i v a d i p a c e c h e c i r i e m p i e d i s p e r a n z a p e r i n t e r r o m p e r e q u e l l a s p i r a l e d i v i o l e n z a c h e d a d u e a n n i a t t a n a g l i a i l M e d i o O r i e n t e " , c o n c l u d e .