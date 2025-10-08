R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n u m e r i f o r n i t i d a l m i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o p a r l a n o c h i a r o . N e g l i u l t i m i d u e a n n i , d a l p o g r o m d e l 7 o t t o b r e i n a v a n t i , i n I t a l i a s i s o n o v e r i f i c a t i 7 3 3 e p i s o d i d i a n t i s e m i t i s m o . E d u r a n t e i d i s o r d i n i d i q u e s t i u l t i m i g i o r n i s o n o r i m a s t i f e r i t i 1 4 6 a g e n t i . S i a m o s t a t i c o s t r e t t i p e r s i n o a v e d e r e s f i l a r e p e r l e s t r a d e d i R o m a u n o s t r i s c i o n e c h e i n n e g g i a v a a l l ’ a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e . M a n i f e s t a r e è s e m p r e l e g i t t i m o , m a n o n c o s ì " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i . " T u t t o q u e s t o a l i m e n t a u n c l i m a g i à i n c a n d e s c e n t e , c h e n u l l a h a a c h e f a r e c o n G a z a e c o n l a c a u s a p a l e s t i n e s e . D a l l a s i n i s t r a , c h e p r e f e r i s c e i n v e c e a n c o r a m i n a c c i a r e n u o v e p r o t e s t e e a i z z a r e l e p i a z z e , n o n u n a p a r o l a d i c o n d a n n a e u n a s e r i a p r e s a d i d i s t a n z a . A l l e d o n n e e a g l i u o m i n i d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e i l n o s t r o g r a z i e p e r l ’ i m p e g n o e l a d e d i z i o n e d i o g n i g i o r n o " , c o n c l u d e .