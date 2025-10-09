R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P i ù d e l l e b a n d i e r e e d e l l e p i a z z e , p o t é l a p o l i t i c a e l a d i p l o m a z i a . C o n g l i a c c o r d i r a g g i u n t i i n E g i t t o p o s s i a m o f i n a l m e n t e p a r l a r e d i u n a s v o l t a s t o r i c a c h e p o n e f i n e a d u n c r u e n t o c o n f l i t t o e p o r t a a l l a l i b e r a z i o n e , d o p o d u e a n n i , d i t u t t i g l i o s t a g g i . T u t t o c i ò v a a m e r i t o d i D o n a l d T r u m p e d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a e a n c h e d e l p r i m o m i n i s t r o N e t a n y a h u , c u i v a r i c o n o s c i u t o , d o p o m o l t i e r r o r i c o m m e s s i , l a c a p a c i t à d i f e r m a r e l e a r m i e a c c e t t a r e u n a t r a t t a t i v a c h e p o t r e b b e c a u s a r e l a f i n e d e l s u o g o v e r n o " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i M a r i a s t e l l a G e l m i n i . " V a l e f o r s e l a p e n a r i c o r d a r e c h e f u s e m p r e g r a z i e a T r u m p c h e n e l g e n n a i o d i q u e s t ’ a n n o s i a r r i v ò a d u n a p r i m a t r e g u a , c o n l a l i b e r a z i o n e d i o l t r e t r e n t a o s t a g g i . E d è n u o v a m e n t e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l p r e s i d e n t e s t a t u n i t e n s e c h e p o s s i a m o a s c r i v e r e q u e s t o u l t e r i o r e r i s u l t a t o . C i ò è u n g r a n d e s u c c e s s o d e l l a p o l i t i c a e d e l r e a l i s m o c h e i n p o l i t i c a e s t e r a c o n t a n o d i p i ù d e l l e b a n d i e r e e d e l l e f l o t i l l e . S p i a c e c h e p a r t e r i l e v a n t e d e l l ’ o p p o s i z i o n e i t a l i a n a n o n a b b i a v o t a t o c o n v i n t a m e n t e , c o m e a v r e b b e d o v u t o , l a r i s o l u z i o n e p e r i l s o s t e g n o a l p i a n o T r u m p : h a n n o s c e l t o l e p i a z z e , s p e s s o v i o l e n t e e t a l v o l t a i n n e g g i a n t i a l 7 o t t o b r e , e h a n n o p e r s o . B e n e i n v e c e l a l i n e a c o r r e t t a e c o e r e n t e d e l g o v e r n o M e l o n i c h e i n q u e s t i d u e a n n i h a s e m p r e t e n u t o p o s i z i o n i i m p r o n t a t e a l l ’ e q u i l i b r i o e a l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a p a c e " , c o n c l u d e .