R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I e r i a l l ’ U n i v e r s i t à C a ’ F o s c a r i d i V e n e z i a a l c u n i a t t i v i s t i P r o P a l h a n n o m i n a c c i a t o E m a n u e l e F i a n o , a c u i v a t u t t a l a m i a s o l i d a r i e t à , i m p e d e n d o g l i d i i n t e r v e n i r e . U n f a t t o g r a v i s s i m o , c h e s e m i n a , a n c o r a u n a v o l t a , o d i o i n u n l u o g o i n c u i d o v r e b b e r o p r e v a l e r e d i a l o g o e c o n f r o n t o . T u t t o q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e . F u o r i l a v i o l e n z a e l ’ a n t i s e m i t i s m o d a l l e s c u o l e e d a l l e U n i v e r s i t à ” . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i m o d e r a t i .