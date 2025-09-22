L o n d r a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i b r i t a n n i c o Y v e t t e C o o p e r h a a v v e r t i t o I s r a e l e d i n o n a n n e t t e r e p a r t i d e l l a C i s g i o r d a n i a c o m e r a p p r e s a g l i a p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e d a p a r t e d e l R e g n o U n i t o . L o h a d e t t o a l l a B b c p r i m a d i p a r t e c i p a r e a u n a c o n f e r e n z a a l l e N a z i o n i U n i t e a N e w Y o r k , d o v e l a F r a n c i a e a l t r i S t a t i e u r o p e i d o v r e b b e r o f a r e u n a n n u n c i o s i m i l e . I e r i i l p r i m o m i n i s t r o K e i r S t a r m e r h a a n n u n c i a t o i l r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e d a p a r t e d e l R e g n o U n i t o , i n s i e m e a C a n a d a , A u s t r a l i a e P o r t o g a l l o . I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a c o n d a n n a t o q u e s t e m i s u r e , a f f e r m a n d o c h e r a p p r e s e n t a n o " u n a g r a n d e r i c o m p e n s a p e r i l t e r r o r i s m o " . A l l a d o m a n d a d e l l a B b c s e s i a p r e o c c u p a t a c h e I s r a e l e u s i q u e s t a d i c h i a r a z i o n e c o m e p r e t e s t o p e r a n n e t t e r e p a r t i d e l l a C i s g i o r d a n i a , l a C o o p e r h a a f f e r m a t o d i a v e r c h i a r i t o a l l a s u a c o n t r o p a r t e i s r a e l i a n a c h e n o n d e v e f a r l o : " S i a m o s t a t i c h i a r i s u l f a t t o c h e l a d e c i s i o n e c h e s t i a m o p r e n d e n d o r i g u a r d a i l m o d o m i g l i o r e p e r r i s p e t t a r e l a s i c u r e z z a d i I s r a e l e e l a s i c u r e z z a d e i p a l e s t i n e s i . S i t r a t t a d i p r o t e g g e r e l a p a c e , l a g i u s t i z i a e , s o p r a t t u t t o , l a s i c u r e z z a d e l M e d i o O r i e n t e e c o n t i n u e r e m o a c o l l a b o r a r e c o n t u t t i n e l l a r e g i o n e p e r r i u s c i r c i " . " L a c o s a p i ù s e m p l i c e d a f a r e - h a d e t t o a n c o r a - s a r e b b e s e m p l i c e m e n t e q u e l l a a n d a r s e n e e d i r e c h e è t u t t o t r o p p o d i f f i c i l e . P e n s i a m o c h e s i a s b a g l i a t o , v i s t o c h e a b b i a m o v i s t o t a n t a d e v a s t a z i o n e , t a n t a s o f f e r e n z a . C o s ì c o m e r i c o n o s c i a m o I s r a e l e , l o S t a t o d i I s r a e l e . . . d o b b i a m o a n c h e r i c o n o s c e r e i l d i r i t t o d e i p a l e s t i n e s i a u n p r o p r i o S t a t o " .