R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M i t r o v o a l l a s t a z i o n e c e n t r a l e d i M i l a n o , i n u n c l i m a d a g u e r r i g l i a , s o n o a p p e n a r i e n t r a t a a s s i s t e n d o c o n i m i e i o c c h i a u n a s a s s a i o l a d e i m a n i f e s t a n t i . Q u e s t i s o n o t e p p i s t i a c u i p o c o i n t e r e s s a d e l l a t r a g e d i a c h e s i s t a c o n s u m a n d o a G a z a : s o n o i n t e r e s s a t i s o l o a t r o v a r e o c c a s i o n i d i s c o n t r o . M a s s i m a v i c i n a n z a a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , c o s t r e t t e a c o n t e n e r e q u e s t i i n d e g n i g r u p p i d i f a c i n o r o s i , e a l l e t a n t e p e r s o n e s p a v e n t a t e d a l l a v i o l e n z a . S i a m o t u t t i b l o c c a t i q u i , l a v o r a t o r i e v i a g g i a t o r i " . L o d i c e l a d e p u t a t a d i I t a l i a V i v a M a r i a C h i a r a G a d d a , v i c e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o a l l a C a m e r a , p r e s e n t e i n s t a z i o n e C e n t r a l e a M i l a n o d u r a n t e g l i s c o n t r i .