R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ È c o l o s s a l e l ' i p o c r i s i a d e l l a s i n i s t r a d i f r o n t e a l l a c h i a r a p o s i z i o n e d e l g o v e r n o i t a l i a n o . L ’ I t a l i a s i d i c e f a v o r e v o l e a r i c o n o s c e r e l a P a l e s t i n a o v v i a m e n t e a c o n d i z i o n e c h e n o n s i a r a p p r e s e n t a t a d a i t a g l i a g o l e e t e r r o r i s t i d i H a m a s . N o i v o g l i a m o u n a P a l e s t i n a l i b e r a e d e m o c r a t i c a , i n c u i l a s o v r a n i t à s i a e s e r c i t a t a d a l p o p o l o e n o n d a u n ' o r g a n i z z a z i o n e f o n d a m e n t a l i s t a c h e v u o l e d i s t r u g g e r e I s r a e l e . L ' I t a l i a q u i n d i d i c e s ì a l r i c o n o s c i m e n t o , m a a c o n d i z i o n e c h e H a m a s n o n a b b i a p i ù n e s s u n r u o l o n e l l a v i t a e n e l g o v e r n o d e i p a l e s t i n e s i e d e l l a P a l e s t i n a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i . " C h i h a u n a p o s i z i o n e d i v e r s a d a l l a n o s t r a v u o l e f o r s e f i a n c h e g g i a r e H a m a s ? D i c a l a s i n i s t r a c o n c h i a r e z z a : s t a d a p a r t e d e i t e r r o r i s t i o d a l l a p a r t e d e l l a l i b e r t à ? D a l l a p a r t e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e o d a l l a p a r t e d i c h i h a s e q u e s t r a t o e m a s s a c r a t o i s r a e l i a n i , s i è r e s o r e s p o n s a b i l e d e l l ' a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e e d i m i g l i a i a d i e p i s o d i d i v i o l e n z a e d i t e r r o r i s m o ? N o i s i a m o p e r d u e p o p o l i e d u e d e m o c r a z i e . L a s i n i s t r a , e v i d e n t e m e n t e , è a f a v o r e a n c h e d i H a m a s . L o d i c a n o . S i a m o n o i d a l l a p a r t e g i u s t a d e l l a d e m o c r a z i a , d e l l a v e r i t à e d e l l a l i b e r t à . L a s i n i s t r a , c o m e s e m p r e , è a m b i g u a . S o n o c o n H a m a s e i l t e r r o r i s m o o c o n l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a ? R i s p o n d a n o ! ” , c o n c l u d e .