R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L e c o n d a n n e d e l g o v e r n o p e r l ’ e c c e s s o d i r e a z i o n i d i I s r a e l e s u G a z a s o n o s t a t e c h i a r e e c o n t i n u e m a , o v v i a m e n t e , n o n s f o c i a n o m a i n e l l ' a n t i s e m i t i s m o c h e c a r a t t e r i z z a a l c u n i s e t t o r i d e l l a s i n i s t r a . P e r q u a n t o r i g u a r d a p o i l e i m m a g i n i d i q u e s t i g i o r n i , u n o d i s i n i s t r a h a d i c h i a r a t o a p e r t a m e n t e d i m a n i f e s t a r e i l 7 o t t o b r e m a d a l l a p a r t e v i o l e n t a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I , M a u r i z i o G a s p a r r i , a A g o r à s u R a i 3 . " D i f a t t o , q u e s t e p e r s o n e d i s i n i s t r a c h e h a n n o m a n i f e s t a t o i e r i p e r c e l e b r a r e i l 7 o t t o b r e l o h a n n o f a t t a d a l l a p a r t e d e g l i a s s a s s i n i . L a s i n i s t r a p r e n d a q u i n d i l e d i s t a n z e d a q u e l l o c h e è a v v e n u t o i n q u e s t i g i o r n i . A b b i a m o a v u t o d u e c e n t o f e r i t i t r a p o l i z i o t t i e c a r a b i n i e r i s o l o n e g l i u l t i m i g i o r n i . E n o n h o v i s t o n e s s u n o , n é C o n t e , n é S c h l e i n , n é F r a t o i a n n i , n é a l t r i e s p o n e n t i d e l l a s i n i s t r a , c h e è a n d a t o a t o g l i e r e l o s t r i s c i o n e a l l a m a n i f e s t a z i o n e , v o l u t a a n c h e d a L a n d i n i e c o m p a n y , c h e i n n e g g i a v a a l 7 o t t o b r e . C ’ è u n a s i n i s t r a c h e p l a u d e a l l a s t r a g e d e g l i i s r a e l i a n i e d e g l i e b r e i e c h e a l i m e n t a l ’ a n t i s e m i t i s m o i n I t a l i a . Q u e s t a è u n a c o s a o r r e n d a " , c o n c l u d e .