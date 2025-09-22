R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ È g r a v i s s i m o q u a n t o a c c a d u t o e s t a a c c a d e n d o n e l l e n o s t r e c i t t à . A B o l o g n a , a M i l a n o e a T o r i n o , d o v e s i s o n o v e r i f i c a t i s c o n t r i c o n l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e e d è s t a t a d a t a a l l e f i a m m e l ’ i m m a g i n e d e l l a p r e m i e r M e l o n i , e a R o m a , c o n i m a n i f e s t a n t i c h e h a n n o b l o c c a t o f i n a n c h e l a T a n g e n z i a l e e s t . C o l p i r e i l p o p o l o i n d i v i s a , c h i a m a t o a g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d i t u t t i , n o n è p r o t e s t a , m a i n t i m i d a z i o n e . C o s ì c o m e b r u c i a r e l ’ i m m a g i n e d e l n o s t r o p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o è u n f a t t o i n a c c e t t a b i l e c h e h a i n s é i g e r m i p e r i c o l o s i s s i m i d e l l ’ o d i o e d e l l a v i o l e n z a . P e r q u e s t o e s p r i m o s o l i d a r i e t à a l l a p r e m i e r M e l o n i e a l l e d o n n e e a g l i u o m i n i c h e c o n i m p e g n o e s a c r i f i c i o t u t e l a n o l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i . F o r z a I t a l i a d i c e s ì a l d i r i t t o d i m a n i f e s t a r e , m a c o n d a n n a c o n f e r m e z z a q u e s t e d e r i v e e s t r e m i s t e , d i f r o n t e a l l e q u a l i l o S t a t o n o n f a r à u n s o l o p a s s o i n d i e t r o ” . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i