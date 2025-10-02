R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i c i a u g u r i a m o c h e i l p i a n o d i p a c e p o s s a e s s e r e u n p u n t o d i p a r t e n z a i m p o r t a n t e . È u n a s c o m m e s s a , u n a s f i d a . L a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a d e v e v e d e r e i l m o n d o a r a b o p r o t a g o n i s t a , n o n d e v e e s s e r e u n ’ o p e r a z i o n e c o l o n i a l e . E n o i c o n d i v i d i a m o l a s p e r a n z a d i q u e l p i a n o " . L o h a a f f e r m a t o i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i s u l l a s i t u a z i o n e i n M e d i o O r i e n t e . " L ’ I t a l i a - h a a g g i u n t o - è u n g r a n d e P a e s e , m a s i a m o u n a n a z i o n e d i 6 0 m i l i o n i d i a b i t a n t i , n o n p o s s i a m o p r e t e n d e r e d i c a m b i a r e d a s o l i i d e s t i n i d e l l a s t o r i a . P o s s i a m o p e r ò d a r e u n c o n t r i b u t o , s e n z a s o t t r a r c i a l l e n o s t r e r e s p o n s a b i l i t à , a n c h e s a p e n d o c h e a l t r i n e g o z i a t i p u r t r o p p o s o n o f a l l i t i . P e n s o , a d e s e m p i o , a l l a q u e s t i o n e u c r a i n a : s p e r a v o c h e l ’ i n c o n t r o t r a T r u m p e P u t i n p r o d u c e s s e r i s u l t a t i d i v e r s i d a q u e l l i f a l l i m e n t a r i c h e a b b i a m o v i s t o . M a l a s t o r i a c i i n s e g n a c h e i l d i a l o g o r e s t a f o n d a m e n t a l e : N i x o n p a r l a v a c o n B r e ž n e v n e g l i a n n i S e t t a n t a , R e a g a n c o n G o r b a c i o v . L a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e d e v e c o n t i n u a r e a p a r l a r s i . C e r t o , n o n s i p u ò p a r l a r e c o n H a m a s e c o n i t a g l i a g o l e . S u q u e s t o v o g l i a m o e s s e r e n e t t i ” . " V o g l i o r i n g r a z i a r e i l G o v e r n o , n e l l a s u a i n t e r e z z a , e i n p a r t i c o l a r e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , p e r l a p a z i e n z a , l a p e r s e v e r a n z a e l a c o s t a n z a c o n c u i s t a a f f r o n t a n d o u n d o s s i e r c o m p l e s s o . S i t r a t t a d i u n t e m a c h e , p u r t r o p p o , l ’ I t a l i a e i l n o s t r o P a r l a m e n t o d a s o l i n o n h a n n o l a p o s s i b i l i t à d i r i s o l v e r e , m a s u l q u a l e p o s s i a m o c e r t a m e n t e o f f r i r e u n c o n t r i b u t o s i g n i f i c a t i v o . H o p o t u t o s e g u i r e c o n a t t e n z i o n e l a c u r a d e d i c a t a a i s i n g o l i c a s i : t u t t i n o i a b b i a m o s e g u i t o l e s i t u a z i o n i d i f f i c i l i c h e d a G a z a , a t t r a v e r s o l e a s s o c i a z i o n i u m a n i t a r i e , c i s o n o s t a t e s o t t o p o s t e . P o c h i g i o r n i f a m i è s t a t a m o s t r a t a l a f o t o d i u n b a m b i n o d i G a z a e c h e o g g i s i t r o v a r i c o v e r a t o i n o s p e d a l e , d o v e v i e n e f i n a l m e n t e c u r a t o . S o n o c o n s a p e v o l e - h a c o n c l u s o G a s p a r r i - c h e è n u l l a r i s p e t t o a l l a t r a g e d i a c h e s i s t a c o n s u m a n d o a G a z a , m a a n c h e u n a s o l a f a m i g l i a c h e s i r i c o m p o n e , a n c h e u n s o l o b a m b i n o c h e r i t r o v a i l s o r r i s o , r a p p r e s e n t a n o u n r i s u l t a t o d i c u i l ’ I t a l i a d e v e e s s e r e o r g o g l i o s a ” .