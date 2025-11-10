R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l l i b r o ‘ I l n u o v o M e d i o O r i e n t e . I l d e c l i n o d e l l a M e z z a l u n a s c i i t a ’ , r i p e r c o r r e c i r c o s t a n z e e f a t t i d a l 7 o t t o b r e a l l a s i t u a z i o n e d i G a z a , o f f r e n d o a n c h e u n a p r o s p e t t i v a c o m p l e s s i v a s u l l ' a r e a m e d i o o r i e n t a l e . S o n o m i l l e n n i c h e q u e i t e r r i t o r i s o n o a t t r a v e r s a t i d a c o n f l i t t i . È u n a v i c e n d a c h e d u r a , a h i m è , d a l l a f u g a d i M o s è d a l l ' E g i t t o e a f f o n d a l e s u e r a d i c i n e l l a s t o r i a . V o g l i o a n c h e s o t t o l i n e a r e l a q u a l i t à d e l l ’ i n f o r m a z i o n e d a t a d a B r u n o r i e d a a l t r i c o r r i s p o n d e n t i d e l l a R a i i n I s r a e l e , c o m e M a r i a G i a n n i t i . E s o l i d a r i z z o c o n l o r o p e r g l i a t t a c c h i r i c e v u t i p e r i l s o l o f a t t o d i a v e r d e t t o l a v e r i t à " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o a l S e n a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o d i G i o v a n B a t t i s t a B r u n o r i . " L ' U n r w a è u n ' o r g a n i z z a z i o n e i n f i l t r a t a d a H a m a s , q u e s t a è l a v e r i t à . E s e a l l ' O n u n o n s e n e s o n o a c c o r t i , è l ' O n u a d a v e r e u n p r o b l e m a , n o n c h i d e n u n c i a i f a t t i . L a d i s t r i b u z i o n e d e g l i a i u t i a l p o p o l o p a l e s t i n e s e è s t a t a c o n d i z i o n a t a d a H a m a s p e r c r e a r e u n c l i m a d i t e n s i o n e . E a p p e n a l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o s i è r i t i r a t o , s e m p r e H a m a s h a c o m i n c i a t o a u c c i d e r e g l i a l t r i p a l e s t i n e s i p e r r e g o l a m e n t i d i c o n t i . P e r c i ò i l l i b r o d i B r u n o r i n e l l a s u a o n e s t à , n e l l a s u a a m p i e z z a , o f f r e m o t i v i d i r i f l e s s i o n e m o l t o e q u i l i b r a t i , c o s ì c o m e è e q u i l i b r a t o i l l a v o r o c h e B r u n o r i e a l t r i c o r r i s p o n d e n t i R a i s t a n n o s v o l g e n d o , a n c h e s e a q u a l c u n o f o r s e n o n v a b e n e " , c o n c l u d e .