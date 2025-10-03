R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n a c c e t t a b i l i l e m i n a c c e c o n t r o g l i e s p o n e n t i d e l g o v e r n o d a p a r t e d i t r o p p i m a n i f e s t a n t i . I n a c c e t t a b i l i l e r i n n o v a t e a g g r e s s i o n i i n q u e s t e o r e a d e s p o n e n t i d e l l e F o r z e d i p o l i z i a d a l n o r d a l s u d . I n a c c e t t a b i l e l a l i n e a p o l i t i c a d e i m a n i f e s t a n t i c h e p r e v e d e l a c a n c e l l a z i o n e d i I s r a e l e , p e r c h é q u e s t o è i l c o n t e n u t o d e g l i s l o g a n u r l a t i i n v a r i e p i a z z e . L ' i n t o l l e r a n z a e l a v i o l e n z a c a r a t t e r i z z a n o q u e s t e i n i z i a t i v e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i . " T u t t i v o g l i a m o l a p a c e . M a p r o p r i o q u e s t a è l a c o n t r a d d i z i o n e . E v i d e n t e m e n t e a s i n i s t r a a l c u n i i n t e r p r e t a n o l a p a c e a m o d o l o r o . L a m e s c o l a n o c o n l a v i o l e n z a c o n t r o i l p o p o l o i n d i v i s a , c o n l e m i n a c c e d i d i s t r u z i o n e d i I s r a e l e e d e g l i e b r e i . P i ù c h e i l p a c i f i s m o è l ' a n t i s e m i t i s m o c h e c a r a t t e r i z z a i t o n i d e l l e s i n i s t r e i n p i a z z a . C h i v u o l e l a p a c e n o n h a n u l l a a c h e f a r e c o n c h i s e m i n a v i o l e n z a e d u s a l i n g u a g g i d ' o d i o e a s s u m e a t t e g g i a m e n t i e l i n g u a g g i d i s t r u t t i v i n e i c o n f r o n t i d i c h i g u i d a l e I s t i t u z i o n i " , c o n c l u d e .