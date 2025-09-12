R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " H o m o l t o a p p r e z z a t o l a d i s p o n i b i l i t à d e l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o d i r i u n i r e c o n i m m e d i a t e z z a l a C o n f e r e n z a d e i c a p i g r u p p o i e r i a l S e n a t o d o p o l e g r a v i p a r o l e d i u n a s e n a t r i c e d e l G r u p p o g r i l l i n o . L a R u s s a h a e s p r e s s o u n a f e r m a c o n d a n n a p o l i t i c a d e l l e p a r o l e s v e n t u r a t e u t i l i z z a t e d a q u e s t a p e r s o n a e h a d e t t o c h e n o n t o l l e r e r à p i ù a l S e n a t o l i n g u a g g i s i m i l i . Q u i n d i p e r p o t e r p r o s e g u i r e n e l l e i n v e t t i v e e n e l l e c a l u n n i e q u e s t a s t e s s a e s p o n e n t e g r i l l i n a h a u s a t o p a r o l e a l t r e t t a n t o g r a v i f u o r i d a l S e n a t o i n u n a t r a s m i s s i o n e d i L a 7 . N o n s i a m o d i s p o s t i a t o l l e r a r e q u e s t a c o n d o t t a e c i c h i e d i a m o c o m e m a i i l c a p o g r u p p o d e i g r i l l i n i a l S e n a t o e i l c a p o d e l p a r t i t o t a c c i a n o d i f r o n t e a l l ' o f f e s a c h e n e l S e n a t o e f u o r i d a l S e n a t o , c o n p a r o l e g r a v i e i n a c c e t t a b i l i , c o n t i n u i n o a d e s s e r e p r e f e r i t e d a u n e s p o n e n t e d e l l a l o r o o r g a n i z z a z i o n e . È u n a t t e g g i a m e n t o g r a v e , i n m o m e n t i d i f f i c i l i p e r l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , c h e d o v r e b b e r o i n d u r r e a n c h e i m e n o a c c o r t i a d u s a r e p a r o l e d i v e r s e ” . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i .