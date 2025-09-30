R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " P a r l a r e d i d e m o c r a z i a a l i v e l l o g l o b a l e è m o l t o c o m p l e s s o . S e v o l e s s i m o a d o t t a r e u n c r i t e r i o , a d e s e m p i o , n o n d o v r e m m o a v e r e r a p p o r t i c o n l a C i n a , c h e c o n t a u n m i l i a r d o e m e z z o d i a b i t a n t i , o l a R u s s i a , c h e p e r ò è m e m b r o p e r m a n e n t e d e l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a d e l l ’ O n u e q u i n d i h a c o m u n q u e u n r u o l o c e n t r a l e n e l m o n d o . E p p u r e , a n c h e l a R u s s i a è u n ’ a u t o c r a z i a : s i v o t a , s ì , m a c o n m o d a l i t à d i s c u t i b i l i . S e s t i l a s s i m o u n a l i s t a b a s a t a s u c r i t e r i d e m o c r a t i c i r i g o r o s i , d o v r e m m o e s c l u d e r e t r e q u a r t i d e i P a e s i d e l m o n d o . Q u a l è a l l o r a l a d i f f e r e n z a ? " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i , a L ’ A r i a c h e T i r a s u L a 7 . " C o n l a R u s s i a , a d e s e m p i o , a b b i a m o a d o t t a t o s a n z i o n i e c o n o m i c h e , l ’ a b b i a m o e s c l u s a d a f o r u m i n t e r n a z i o n a l i c o m e i l G 8 , c h e i n f a t t i è t o r n a t o a e s s e r e G 7 , e l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e h a r e a g i t o c o n f e r m e z z a . N e l c a s o d i H a m a s , p e r ò , c ’ è u n e l e m e n t o a n c o r a p i ù g r a v e . H a m a s c h e c o m a n d a l ì , h a d e t t o c h e I s r a e l e v a d i s t r u t t o , h a a m m a z z a t o e h a f a t t o a t t e n t a t i , è u n ' o r g a n i z z a z i o n e d i c r i m i n a l i t e r r o r i s t i c i . E q u i p a r a r e H a m a s a q u a l s i a s i a l t r o g o v e r n o , s i g n i f i c a i g n o r a r e q u e s t a r e a l t à . E s e l a F l o t i l l a è i n m a n o a d H a m a s , q u e s t i d i f e n d o n o H a m a s . N o i H a m a s n o n l o r i c o n o s c e r e m o m a i c o m e I t a l i a " , c o n c l u d e .