R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l l e m a n i f e s t a z i o n i p r o - P a l e s t i n a d i q u e s t o w e e k e n d a b b i a m o v i s t o s t r i s c i o n i c h e i n n e g g i a v a n o a l 7 o t t o b r e , a l m a s s a c r o d i c i v i l i i s r a e l i a n i , e n e s s u n o , n é F r a t o i a n n i , n é C o n t e , n é S c h l e i n , h a a v u t o i l c o r a g g i o d i c h i e d e r e c h e v e n i s s e r o a b b a s s a t i . A b b i a m o a v u t o d e c i n e d i a g e n t i f e r i t i , e d è i n a c c e t t a b i l e " . C o s ì M a u r i z i o G a s p a r r i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 . " C i s o n o a n c h e r i f o r m i s t i d e l P d c e n s u r a t i i n P a r l a m e n t o p e r c h é t r o p p o m o d e r a t i . B l o c c a r e l ’ a s s e d i o a G a z a è u n a p r i o r i t à , m a b i s o g n a c o n d a n n a r e H a m a s e l a v i o l e n z a d e i c o r t e i . L ’ o b i e t t i v o d i H a m a s è c a n c e l l a r e I s r a e l e , e l a s i n i s t r a d e v e p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a c h i i n n e g g i a a q u e l l a d i s t r u z i o n e " , c o n c l u d e .