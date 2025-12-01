R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ V e d e r e l a r e d a z i o n e ‘ L a S t a m p a ’ m e s s a a s o q q u a d r o è s t a t o u n o s p e t t a c o l o i n q u i e t a n t e . È s t a t o u n a t t o v i o l e n t o , c h e p r o v i e n e d a u n l u o g o i d e n t i f i c a b i l e . A T o r i n o c ' è q u e s t o c o s i d d e t t o c e n t r o s o c i a l e , A s k a t a s u n a , c h e a n c h e a R o m a , a B o l o g n a e a l t r o v e s e m i n a d i s o r d i n e . Q u i n d i l a p a r o l a s o c i a l e , s i c c o m e è u n a p a r o l a p o s i t i v a , a n d r e b b e t o l t a d a q u e s t a r e a l t à p e r c h é n o n h a n u l l a d i s o c i a l e . L a m a g i s t r a t u r a h a a c c u s a t o q u e s t e p e r s o n e d i ‘ d a n n e g g i a m e n t o ’ . P e n s o c h e s i t r a t t i d i u n r e a t o u n p o ' l i e v e r i s p e t t o a l l a m i n a c c i a a i v a l o r i f o n d a m e n t a l i d e l l a l i b e r t à e d e l l a d e m o c r a z i a " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i , o s p i t e d i ' A g o r à ' s u R a i t r e . " L e p e r s o n e - a g g i u n g e - s o n o s t a t e i d e n t i f i c a t e , i l c e n t r o d i p r o v e n i e n z a s i s a q u a l e s i a , c o n t a n t o d i c o n c e s s i o n e d e l C o m u n e d i T o r i n o . C h i e d o q u i n d i a l s i n d a c o L o R u s s o , c h e è u n a p e r s o n a r e s p o n s a b i l e , m a è o p p o r t u n o c h e A s k a t a s u n a d i s p o n g a d i a u t o r i z z a z i o n i , p e r m e s s i o l u o g h i ? A s k a t a s u n a a n d r e b b e c h i u s o . E l a m a g i s t r a t u r a d o v r e b b e p e r s e g u i r e p e r r e a t i p i ù g r a v i d e l ‘ d a n n e g g i a m e n t o ’ q u e s t e p e r s o n e . M i a u g u r o c h e c i s i a n o d e l l e c o n s e g u e n z e . S e n n ò è i n u t i l e m a n d a r e 3 . 0 0 0 p o l i z i o t t i o 5 . 0 0 0 p o l i z i o t t i s e l a P o l i z i a l i i d e n t i f i c a , m a n o n c ' è u n s e g u i t o g i u d i z i a r i o e a l l a f i n e n o n s u c c e d e n u l l a a q u e s t e p e r s o n e ” .