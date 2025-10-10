R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l c u n i s e m b r a n o q u a s i d e l u s i d a l f a t t o c h e T r u m p a b b i a r e a l i z z a t o q u e s t o t r a g u a r d o i n M e d i o O r i e n t e , c o m e s e l a s f i d u c i a i n T r u m p f o s s e s u p e r i o r e a l l a s p e r a n z a d i u n a p a c e . O r a s p e r i a m o c h e c e s s i n o a n c h e l e m a n i f e s t a z i o n i c o n p o l i z i o t t i e c a r a b i n i e r i f e r i t i . E s p e r i a m o c h e i l p o p o l o p a l e s t i n e s e t r o v i u n f u t u r o , u n a d e m o c r a z i a , u n a l i b e r t à , p e r c h é o g g i v e d i a m o g e n t e d i s p e r a t a c h e s i m u o v e t r a l e m a c e r i e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a L ’ A r i a c h e T i r a s u L a 7 . " I o c r e d o c h e l ' A m e r i c a a b b i a f a t t o l ' A m e r i c a . T r u m p è s t a t o e l e t t o c o n l o s l o g a n ‘ A m e r i c a f i r s t ’ . H a m e s s o i d a z i p e r r i l a n c i a r e l a s u a p r o d u z i o n e . H a d e t t o a l l ’ E u r o p a d i a r m a r s i . Q u e s t o e r a i l p r o g r a m m a . O b a m a h a r i c e v u t o i l p r e m i o N o b e l m a h a f a t t o p i ù g u e r r e d i T r u m p . T r u m p l e c h i u d e , O b a m a l e f a . I n A m e r i c a i r e p u b b l i c a n i s o n o q u e l l i c h e c h i u d o n o l e g u e r r e a p e r t e d a i d e m o c r a t i c i . Q u i n d i i l p r o b l e m a è c h e T r u m p s i t r o v a c o n d a n n a t o a f a r e q u e l l o c h e l ' A m e r i c a d e v e f a r e . B a s t a r i c o r d a r e g l i i n c o n t r i t r a N i x o n e B r e z n e v o t r a R e a g a n e G o r b a c i o v " , c o n c l u d e .