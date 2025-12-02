R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - F r a n c e s c a A l b a n e s e " m i r i c o r d a u n a d e l l e i m i t a z i o n i d e l r e p e r t o r i o d e l l a c o m p i a n t a A n n a M a r c h e s i n i . A v o l t e a n c h e u n p r o m o d i u n o d e g l i s p e t t a c o l i d i T e r e s a M a n n i n o , l a c o m i c a s i c i l i a n a . M a p o i r e a l i z z o c h e i n v e c e è v e r a : l a A l b a n e s e e s i s t e e c i d o b b i a m o r a s s e g n a r e . P e r ò n o n p o s s o f a r e a m e n o d i c h i e d e r m i c h i g l i h a d a t o q u e s t o i n c a r i c o . E p e r c h é l a i n v i t a n o i n t e l e v i s i o n e , l a i n t e r v i s t a n o … A n c o r a i e r i s e r a l ’ h o v i s t a i n t v c h e p a r l a v a e s t r a p a r l a v a " . L o d i c e i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r p e l l a t o d a l ' S e c o l o d ' I t a l i a ' d o p o c h e l a r e l a t r i c e O n u i n u n a t r a s m i s s i o n e t e l e v i s i v a , r i f e r e n d o s i a l l ' e s p o n e n t e a z z u r r o , h a a f f e r m a t o : " s i i n d i g n a s s e l u i p e r i l s u p p o r t o c h e q u e s t o E s e c u t i v o s t a d a n d o a l G o v e r n o N e t a n y a h u , c h e d a d u e a n n i c o m m e t t e u n g e n o c i d i o a G a z a " . " V o r r e i p a r l a r e c o n q u a l c h e f a m i l i a r e : p e n s o c h e q u e s t a d o n n a - d i c e a n c o r G a s p a r r i - a b b i a b i s o g n o d i q u a l c u n o c h e l e s t i a v i c i n o . A n z i v o r r e i f a r e u n a p p e l l o t r a m i t e v o i a i s u o i c o n g i u n t i : l a v e d o i n d i f f i c o l t à , e p e n s o n e c e s s i t i d a v v e r o d i s o s t e g n o … " .