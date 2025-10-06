R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n è p o s s i b i l e c h e d o m a n i , 7 o t t o b r e , s i s v o l g a n o a B o l o g n a o i n q u a l s i a s i a l t r a p a r t e d ’ I t a l i a m a n i f e s t a z i o n i d i s i n i s t r e i t a l i a n e , p a l e s t i n e s i o d i q u a l s i a s i p a r t e d e l m o n d o , p e r e s a l t a r e i l 7 o t t o b r e , c h e f u u n g i o r n o d e l l ' o r r o r e d e l m a s s a c r o d e g l i i s r a e l i a n i e n o n c e r t o u n a d a t a d a c e l e b r a r e . C h i o r g a n i z z a q u e s t i e v e n t i ? Q u a l i m i s u r e u r g e n t i l e a u t o r i t à d i s i c u r e z z a h a n n o a s s u n t o p e r i m p e d i r e q u e s t a v e r g o g n a n e l n o s t r o p a e s e ? " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i . " C h e c o s a h a n n o d a d i r e - p r o s e g u e - q u e i g i o r n a l i s t i c h e o s p i t a n o l a A l b a n e s e c h e o f f e n d e L i l i a n a S e g r e e c h e , q u i n d i , c o n t r i b u i s c o n o a c r e a r e u n c l i m a d i v e r o e p r o p r i o a n t i s e m i t i s m o ? N o n b a s t a s c u s a r s i c o n L i l i a n a S e g r e , c o m e d e v e e s s e r e f a t t o i m m e d i a t a m e n t e , b i s o g n a e s s e r e c o n s e g u e n t i . A l c u n e p r e s e n z e d i o s p i t i e d i g i o r n a l i s t i i n t e l e v i s i o n e s t a n n o a l i m e n t a n d o l ' a n t i s e m i t i s m o . S t a n n o i n t i m i d e n d o a l c u n i o s p i t i e s i s t a n n o c o m p o r t a n d o i n m o d o v e r g o g n o s o . E p e r c h é e s p o n e n t i d e l l a s i n i s t r a d i c o n o c h e n o n b i s o g n a s t r u m e n t a l i z z a r e L i l i a n a S e g r e q u a n d o s o n o i l o r o g i o r n a l i s t i d e l c u o r e a v i o l a r e l o g i c h e e l e m e n t a r i d e l l a c i v i l t à e d e l l a d e m o c r a z i a ? " . " C ' è u n a n t i s e m i t i s m o a m m i s s i b i l e d a p a r t e d i e s p o n e n t i d e l P d o c i s o n o o f f e s e a L i l i a n a S e g r e c h e s o n o c o n s e n t i t e q u a n d o v a b e n e a l o r o ? G i ù l e m a n i d a l l a S e g r e , b a s t a c o n l ' a n t i s e m i t i s m o e t o t a l e d i v i e t o d i o g n i m a n i f e s t a z i o n e a n t i s e m i t a f i l o - p a l e s t i n e s e e f i l o - H a m a s , d o m a n i 7 o t t o b r e i n q u a l s i a s i p o s t o d ' I t a l i a " , c o n c l u d e .