R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a q u e s t i o n e d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a n o n c i p o s s o n o e s s e r e z o n e g r i g i e n é a m b i g u i t à . L a p o s i z i o n e d e l l a m a g g i o r a n z a è c h i a r a e n e t t a : i l r i c o n o s c i m e n t o s a r à p o s s i b i l e s o l t a n t o s e v e r r a n n o r i s p e t t a t e c o n d i z i o n i i m p r e s c i n d i b i l i . P r i m a d i t u t t o l a l i b e r a z i o n e i m m e d i a t a e i n c o n d i z i o n a t a d i t u t t i g l i o s t a g g i , c h e n o n p o s s o n o c o n t i n u a r e a e s s e r e u s a t i c o m e m e r c e d i s c a m b i o . I n s e c o n d o l u o g o , l ’ e s c l u s i o n e t o t a l e d i H a m a s d a q u a l s i a s i r u o l o p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e n e l f u t u r o S t a t o p a l e s t i n e s e : n o n s i p u ò c o s t r u i r e l a p a c e p a r t e n d o d a l t e r r o r i s m o " . C o s ì E l i s a b e t t a G a r d i n i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a . " O r a c i a s p e t t i a m o c h e a n c h e l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e d i m o s t r i n o s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à e s o s t e n g a n o q u e s t a m o z i o n e . È i l m o m e n t o d i u n i r e l ’ I t a l i a s u u n m e s s a g g i o d i f e r m e z z a e d i c h i a r e z z a : s ì a u n a p r o s p e t t i v a d i p a c e e c o n v i v e n z a , n o a l r i c a t t o d e l l a v i o l e n z a . S o l o i n q u e s t o q u a d r o l ’ I t a l i a p o t r à d a r e i l p r o p r i o c o n t r i b u t o a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a " , c o n c l u d e .