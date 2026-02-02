T e l A v i v , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o m o m e n t o H a m a s s i s t a r i o r g a n i z z a n d o e r i p r i s t i n a n d o l e s u e c a p a c i t à d i c o m a n d o . D o b b i a m o c o n c o r d a r e c o n g l i a m e r i c a n i u n a s c a d e n z a r i g o r o s a . S e H a m a s n o n s i d i s a r m a e i l r e g i m e n o n v i e n e s o s t i t u i t o , l o s m a n t e l l e r e m o e c i a s s i c u r e r e m o c h e v e n g a s o s t i t u i t o " . L o h a d e t t o i l l e a d e r d e l p a r t i t o i s r a e l i a n o B l u e B i a n c o , B e n n y G a n t z , a l l ' a p e r t u r a d e l l a r i u n i o n e d e l p a r t i t o , c h i e d e n d o d i s t a b i l i r e u n l i m i t e t e m p o r a l e p e r l a f a s e d u e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a e s o t t o l i n e a n d o c h e " c h i s m a n t e l l e r à H a m a s s a r a n n o l e I d f . C h i s i e s p a n d e r à n e l l a S t r i s c i a n o n s a r a n n o i s o l d a t i d e l Q a t a r o d e l l a T u r c h i a , m a s o l o i s o l d a t i d e l l e I d f " . " I e r i è s t a t o a p e r t o i l v a l i c o d i R a f a h , m a n o n è q u e s t a l a v e r i t à - h a a g g i u n t o G a n t z - L e F o r z e d i D i f e s a I s r a e l i a n e o p e r a n o a t t u a l m e n t e s o l o i n m e t à d e l t e r r i t o r i o d e l l a S t r i s c i a , e a n c h e l e f o r z e i n t e r n a z i o n a l i o p e r e r a n n o s o l o i n q u e s t ' a r e a " .