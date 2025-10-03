R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " M a t t e o S a l v i n i e G i o r g i a M e l o n i h a n n o p r o v a t o i n o g n i m o d o a i n t i m i d i r e e a m i n a c c i a r e i m a n i f e s t a n t i , b o l l a n d o l o s c i o p e r o c o m e i l l e g i t t i m o , a r r i v a n d o p e r s i n o a d i r e c h e i l a v o r a t o r i a v r e b b e r o p a g a t o p e r s o n a l m e n t e l e c o n s e g u e n z e d e l l a l o r o s c e l t a . M a l a r i s p o s t a d e l l ’ I t a l i a è s t a t a s t r a o r d i n a r i a " . C o s ì i l d e p u t a t o M a r c o F u r f a r o , m e m b r o d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d , d a l p a l c o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e t e n u t a s i a P i o m b i n o . " C o r t e i e p i a z z e p i e n e , p a r t e c i p a z i o n e c o m e n o n s i v e d e v a d a t e m p o , u n p o p o l o c h e n o n s i è l a s c i a t o i n t i m o r i r e d a u n g o v e r n o c h e t e n t a d i i m b a v a g l i a r e i l d i s s e n s o . S e G i o r g i a M e l o n i v u o l e d a v v e r o a i u t a r e i l p o p o l o p a l e s t i n e s e , l a s m e t t a d i a t t a c c a r e c h i p o r t a a i u t i e s o l i d a r i e t à e a b b i a i l c o r a g g i o d i f a r l o c o n N e t a n y a h u . M a s o p r a t t u t t o , r i c o n o s c a f i n a l m e n t e l o S t a t o d i P a l e s t i n a e l a s m e t t a d i o s t a c o l a r e o g n i i n i z i a t i v a e u r o p e a p e r s a n z i o n a r e I s r a e l e . I l r e s t o è s o l o s q u a l l i d o e p a v i d o c i n i s m o s u l l a p e l l e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e " , c o n c l u d e .