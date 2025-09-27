B r u x e l l e s , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i a m o u n ' o r g a n i z z a z i o n e m i l i t a r e , m a c i v i l e , e s c o r t a r e l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a d i r e t t a a G a z a n o n r i e n t r a n e l n o s t r o m a n d a t o " . L o h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s i l p o r t a v o c e d i F r o n t e x , K r z y s z t o f B o r o w s k i , s p i e g a n d o c h e " l ' a g e n z i a , n o n p u ò , n é h a l e c a p a c i t à p e r f o r n i r e p r o t e z i o n e o s c o r t a " . N e i g i o r n i s c o r s i 5 8 e u r o p a r l a m e n t a r i d e l l a S i n i s t r a , V e r d i , S o c i a l i s t i e D e m o c r a t i c i e n o n i s c r i t t i , a v e v a n o r i c h i e s t o u n i n t e r v e n t o u r g e n t e d i F r o n t e x t r a m i t e u n a l e t t e r a i n v i a t a a l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e U e U r s u l a V o n d e r L e y e n .