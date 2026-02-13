R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " H a f a t t o b e n e i l p a r t i t o e u r o p e o d e l l a s i n i s t r a a c u i a d e r i a m o , l ’ A l l e a n z a d e l l a S i n i s t r a E u r o p e a - E u r o p e a n L e f t A l l i a n c e , a p r e n d e r e u n a p o s i z i o n e u f f i c i a l e p e r e s p r i m e r e t u t t o i l p i e n o s o s t e g n o e s o l i d a r i e t à a F r a n c e s c a A l b a n e s e , R e l a t r i c e S p e c i a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e s u i T e r r i t o r i P a l e s t i n e s i O c c u p a t i , v i t t i m a a n c o r a u n v o l t a d i u n l i n c i a g g i o m e d i a t i c o e d i s t i t u z i o n a l e c h e t r a v a l i c a i c o n f i n i d e i s i n g o l i S t a t i , u n l i n c i a g g i o s e n z a p r e c e d e n t i b a s a t o e s s e n z i a l m e n t e s u d i s i n f o r m a z i o n e e m a n i p o l a z i o n i " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " L a d e v o n o s m e t t e r e d i p r e n d e r e d i m i r a g l i e s p e r t i d e l l e N a z i o n i U n i t e , - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - d o v r e b b e i n v e c e p r o t e g g e r e l ' i n d i p e n d e n z a d e l l e N a z i o n i U n i t e e s o s t e n e r e l a g i u s t i z i a i n t e r n a z i o n a l e s e n z a i p o c r i s i a . C o s i c o m e l e c a n c e l l e r i e e u r o p e e d o v r e b b e r o a p r i r e g l i o c c h i s u q u a n t o c o n t i n u a a d a c c a d e r e a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a , e d o v r e b b e r o c o n c e n t r a r e i l o r o s f o r z i p o l i t i c i p e r e s i g e r e c h e I s r a e l e r i s p e t t i i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . " O g g i , e n o n a c a s o , l a p e t i z i o n e d e i c i t t a d i n i e u r o p e i c h e i l p a r t i t o d e l l a s i n i s t r a e u r o p e a h a l a n c i a t o s o l o p o c h e s e t t i m a n e f a - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - p e r b l o c c a r e i l T r a t t a t o d i A s s o c i a z i o n e f r a U e e d I s r a e l e h a s u p e r a t o l e 4 5 0 m i l a f i r m e , d i c u i o l t r e 5 0 m i l a s o l o n e l n o s t r o P a e s e . È l a c o n f e r m a d e l l a p r e o c c u p a z i o n e e d e l l ’ i n d i g n a z i o n e d e i c i t t a d i n i p e r l a p o l i t i c a c r i m i n a l e d e l g o v e r n o N e t a n y a h u e p e r l ’ i g n a v i a d e i g o v e r n i e u r o p e i , a p a r t i r e d a q u e l l o i t a l i a n o " .