R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a M a r c i a P e r u g i a A s s i s i p e r l a p a c e l ’ h o s e m p r e f a t t a i n s i e m e a d e c i n e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e p e r c h é è u n a p p u n t a m e n t o d i s t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n z a , m a q u e l l a d i d o m e n i c a p r o s s i m a a s s u m e u n v a l o r e e t i c o , s o c i a l e e p o l i t i c o a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l a M a r c i a c h e p a r t i r à d o m e n i c a p r o s s i m a 1 2 o t t o b r e d a i G i a r d i n i d e l F r o n t o n e d i P e r u g i a p e r p o i r a g g i u n g e r e A s s i s i . " S i a m o d i f r o n t e a l l ’ o r r o r e d e l g e n o c i d i o d e i p a l e s t i n e s i a G a z a , i f r o n t i d i g u e r r a i n E u r o p a e n o n s o l o - p r o s e g u e - n o n a c c e n n a n o a f e r m a r s i e c o n t i n u a n o a d i n f i a m m a r e i l P i a n e t a , l a f o l l e e i n d e g n a c o r s a a g l i a r m a m e n t i p r o s e g u e l a s u a c o r s a i n m o d o v e r g o g n o s o , i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e v i e n e c o n t i n u a m e n t e c a l p e s t a t o e l a l e g g e d e l p i ù f o r t e e d e l l a v i o l e n z a è d i v e n t a t a l ’ u n i c o l i n g u a g g i o i n t e r n a z i o n a l e . E c c o p e r c h é d o m e n i c a l a p a r t e c i p a z i o n e d e v e e s s e r e a m p i a e A v s c o n t r i b u i r à a d e s s e r c i " . " O g n i m o m e n t o d i m o b i l i t a z i o n e p o p o l a r e , l o a b b i a m o v i s t o a n c h e i n q u e s t i u l t i m i g i o r n i c o n l e s t r a o r d i n a r i e e p a c i f i c h e m a n i f e s t a z i o n i i n t u t t a I t a l i a , p u ò a i u t a r e a c o s t r u i r e u n o s p i r a g l i o d i p a c e e a c o n t r a s t a r e l a t e n d e n z a a l r i a r m o e a l l a g u e r r a c o m e u n i c a s o l u z i o n e a i c o n f l i t t i n e l m o n d o " , c o n c l u d e .