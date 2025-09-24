R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o d i s t a n o t t e è s t a t o u n a t t o d i p i r a t e r i a d i t e r r o r i s m o i n t e r n a z i o n a l e , I s r a e l e n o n p u ò c o n t i n u a r e i m p u n i t a a v i o l a r e s i s t e m a t i c a m e n t e o g n i n o r m a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s i n s i e m e a d A n g e l o B o n e l l i p a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o , p r i m a d e l l ’ a n n u n c i o d e l m i n i s t r o C r o s e t t o s u l l ’ i n v i o d i u n a f r e g a t a . " I n u n P a e s e n o r m a l e d i f r o n t e a q u e l l o c h e è a c c a d u t o - p r o s e g u e - d e v e s a l p a r e u n a n o s t r a n a v e m i l i t a r e p e r p r o t e g g e r e l e n o s t r e i m b a r c a z i o n i . E p e n s a r e c h e i l m i n i s t r o d e g l i e s t e r i d a N e w Y o r k h a f a t t o u n a d i c h i a r a z i o n e d i c e n d o c h e h a c h i a m a t o l ' a m b a s c i a t o r e i s r a e l i a n o p e r d i r g l i c o n t i n u a t e a d a t t a c c a r e , m a m i r a c c o m a n d o , f a t e l o c o n c a u t e l a e n o n m e t t e t e a r i s c h i o l a s i c u r e z z a d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i " . " C e r t o c h e c i p r e o c c u p i a m o d e l l a s i c u r e z z a d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i e d i t u t t i g l i a t t i v i s t i , a n c h e d i a l t r i P a e s i i m b a r c a t i s u l l a F l o t i l l a m a q u i s i a m o d i f r o n t e a u n s a l t o d i q u a l i t à : s i a m o d i f r o n t e a l l a n e c e s s i t à c h e u n p a e s e c o n l a s c h i e n a d r i t t a p r e t e n d a d a I s r a e l e l a f i n e d i c o m p o r t a m e n t i c h e s o n o t i p i c i d i u n o S t a t o t e r r o r i s t a . P e r c h é o r m a i o g n i l i m i t e è s t a t o q u o t i d i a n a m e n t e s u p e r a t o , è s t a t o s u p e r a t o i l l i m i t e d e l l ' u m a n i t à a G a z a d a o r m a i d u e a n n i a q u e s t a p a r t e e i n C i s g i o r d a n i a e a n c h e n e i c o n f r o n t i d i u n a g r a n d e m i s s i o n e p a c i f i c a c i v i l e , c o m e q u e l l a d e l l a f l o t i l l a " , c o n c l u d e .